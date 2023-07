Mondiali nuoto 2023, il medagliere aggiornato: giornata senza medaglie per l’Italia

SportFair

Si è conclusa un’altra giornata ai Mondiali di nuoto 2023, senza medaglie per l’Italia. Il cuore e la classe questa volta non bastano. Simona Quadarella, dopo tre edizioni consecutive, scivola fuori dal podio degli 800 stile libero. La 24enne romana e bronzo olimpico, argento nei 1500, è quarta al termine di una finale comunque nuotata ad altissimi livelli. La regina del mezzofondo europeo tocca in 8’16″46 – sedici vasche a 31″3 di media – che vale la terza prestazione personale di sempre dietro all’8’16″45 siglato a Glasgow 2018 per il primo titolo continentale e all’8’14″99 nuotato a Gwangju 2019 per l’argento mondiale.

Domina, come avvenuto nei 1500, l’americana e oro olimpico Katie Ledecky – ventuno medaglie d’oro iridate in carriera – che si conferma campionessa in 8’08″87; seguita dalla cinese Li Bingjie con il record in 8’13″31 e l’aussie Ariarne Titmus con il primato oceanico in 8’13″59. Domani Italia in corsa per altre medaglie: Ceccon è in finale nei 50 dorso, Pilato e Bottazzo nei 50 rana.

Il medagliere dei Mondiali di Nuoto

Cina 37 medaglie: 20 ori, 7 argenti, 10 bronzi Australia 25 medaglie: 15 ori, 7 argenti, 3 bronzi Giappone 10 medaglie: 4 ori, 1 argento, 5 bronzi Stati Uniti 37 medaglie: 4 ori, 18 argenti, 15 bronzi Germania 7 medaglie: 4 ori, 0 argenti, 3 bronzi Francia 8 medaglie: 4 ori, 0 argenti, 4 bronzi Spagna 9 medaglie: 3 ori, 2 argenti, 4 bronzi Italia 13 medaglie: 2 ori, 7 argenti, 4 bronzi Gran Bretagna 12 medaglie: 2 ori, 5 argenti, 5 bronzi Ungheria 4 medaglie: 2 ori, 2 argenti, 0 bronzi