Mondiali Nuoto 2023, il medagliere aggiornato: seconda medaglia per l’Italia

SportFair

Procede lentamente il cammino dell’Italia nei Mondiali di Nuoto 2023. Poche le soddisfazioni che arrivano dal “Marine Messe” di Fukuoka. Dopo l’argento di ieri dal nuoto artistico, prima medaglia della spedizione azzurra, oggi arriva il secondo podio della competizione per gli atleti tricolore.

Elena Bertocchi e Chiara Pellacani hanno conquistato la medaglia di bronzo nei tuffi in sincro dai 3 metri. Un buon risultato per le azzurre che permettono all’Italia di tornare sul podio della disciplina mondiale a 10 anni di distanza dal duo Cagnotto-Dallapè. Per le azzurre anche il pass olimpico.

Medagliere Mondiali Nuoto 2023

Cina 11 medaglie: 8 ori, 1 argento, 2 bronzi Giappone 5 medaglie: 3 ori, 0 argenti, 2 bronzi Germania 3 medaglie: 2 ori, 0 argenti, 1 bronzo Spagna 4 medaglie: 1 oro, 1 argento, 2 bronzi Gran Bretagna 3 medaglie: 0 ori, 3 argenti, 0 bronzi Messico 4 medaglie: 0 ori, 2 argenti, 2 bronzi Stati Uniti 4 medaglie: 0 ori, 2 argenti, 2 bronzi Italia 2 medaglie: 0 ori, 1 argento, 1 bronzo Australia 1 medaglia: 0 ori, 1 argento, 0 bronzi Austria 1 medaglia: 0 ori, 1 argento, 0 bronzi