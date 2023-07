Mondiali Nuoto 2023, il medagliere aggiornato: primo oro per l’Italia!

SportFair

Lo abbiamo inseguito per diversi giorni e per due volte è svanito per un soffio, ma è finalmente arrivato il primo oro azzurro dei Mondiali di Nuoto 2023. Nelle acque della Seaside Momochi beach di Fukuoka l’Italia trionfa nella staffetta mista 4×1500 in acque libere con Barbara Pozzobon e tre quarti di squadra campione d’Europa e bronzo mondiale uscente: Ginevra Taddeucci, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri.

Il medagliere dei Mondiali di Nuoto 2023

Cina 17 medaglie: 11 ori, 3 argenti, 3 bronzi Giappone 6 medaglie: 4 ori, 0 argenti, 3 bronzi Germania 6 medaglie: 4 ori, 0 argenti, 2 bronzo Spagna 6 medaglie: 3 oro, 1 argento, 2 bronzi Italia 6 medaglie: 1 oro, 3 argento, 2 bronzo Austria 3 medaglie: 1 oro, 2 argento, 0 bronzi Messico 6 medaglie: 0 ori, 4 argenti, 2 bronzi Gran Bretagna 4 medaglie: 0 ori, 3 argenti, 1 bronzo Stati Uniti 6 medaglie: 0 ori, 2 argenti, 4 bronzi Ungheria 2 medaglie: 0 ori, 2 argenti, 0 bronzi