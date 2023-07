Mondiali femminili, Svezia-Italia è anche Boattin contro Sembrant: il coming out e la vita in campo | FOTO

SportFair

Il Mondiale femminile di calcio inizia ad entrare nella fase calda e sono tanti i motivi di grande interesse. In particolar modo la sfida tra Svezia e Italia ha regalato la sfida a distanza tra Lisa Boattin e Linda Birgitta Sembrant, legate dal rapporto speciale fuori dal campo. Lisa è in campo, Linda in panchina.

Coppia nella vita, compagne di squadra alla Juventus, avversarie in Svezia-Italia. La partita del Mondiale femminile ha regalato tante emozioni e anche la sfida a distanza tra Lisa e Linda.

Sembrant e Boattin in campo

Linda Birgitta Sembrant è un difensore della Juventus e della nazionale svedese classe 1987. Nel corso della carriera indossa tante maglie e si dimostra sempre un punto di riferimento: Bälinge, Lincoln City, AIK, Kopparbergs/Göteborg, Tyresö FF, Montpellier e Juventus. E’ un valore aggiunto della Nazionale svedese.

Lisa Boattin è un difensore della Juventus e della nazionale italiana classe 1997. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Venezia 1984, Pordenone, Brescia, AGSM Verona e Juventus. In più è riuscita a mettersi in mostra con la maglia della Nazionale italiana.

La vita privata

Linda Birgitta Sembrant e Lisa Boattin sono una coppia nella vita. La coppia ha ufficializzato la storia d’amore nella giornata di San Valentino dell’anno scorso, attraverso un video pubblicato sul sito della Juventus e poi confermata sui profili personali.

“La nostra relazione è iniziata grazie alla Juventus”, le parole di Boattin. “Mi ha portata da te. Penso che ognuno debba sentirsi libero di essere quello che è. Io voglio sentirmi bene con me stessa ed essere felice”.

“È grazie al calcio se ci siamo incontrate. La Juve è speciale, perché mi ha permesso di incontrarla”, le parole di Linda.