Mondiali femminili di calcio: Ferrieri Caputi arbitrerà Giappone-Costa Rica

Continua il programma dei Mondiali femminili di calcio e si avvicina anche l’esordio dell’Italia. Nel frattempo si è registrata una soddisfazione per tutto il movimento italiano: Maria Sole Ferrieri Caputi è stata designata per arbitrare Giappone-Costa Rica, partita del girone C ai Mondiali femminili in corso in Australia e Nuova Zelanda. La gara è in programma mercoledì prossimo, 26 luglio.

Oltre all’arbitro, è italiana anche una delle due assistenti, Francesca Di Monte. Prima di Ferrieri Caputi, un solo arbitro donna italiano aveva diretto partite del Mondiale donne, Carina Vitulano nel 2015. Cristina Cini era invece stata impiegata come guardalinee, nel 2007 e nel 2011.

Chi è Maria Sole Ferrieri Caputi

Nata a Livorno nel 1990, è laureata in scienze politiche e specializzata in sociologia, poi ha lavorato a Bergamo presso il centro di ricerca ADAPT e come ricercatrice alla Fondazione Adapt (Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni Industriali), è dottoranda all’Università di Bergamo.

La svolta è arrivata grazie al mondo del calcio, si è dimostrata all’altezza in una partita molto importante di Coppa Italia, poi si è confermata ad alti livelli.