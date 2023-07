Mondiali femminili 2023, chi è Alisha Lehmann? La calciatrice che ha stregato tutti | FOTO

SportFair

I Mondiali femminili 2023 rappresentano l’occasione di vedere impegnate le calciatrici più forti e anche alcune delle sportive più belle al mondo, molte delle quali giungono all’attenzione del grande pubblico proprio grazie al palcoscenico mondiale. Fra di esse è presente senza dubbio Alisha Lehmann, considerata la più bella calciatrice al mondo.

Nata il 21 gennaio 1999 a Tagertschi, Alisha Lehmann è una degli attaccanti della Nazionale Svizzera che ha esordito con successo nella mattinata odierna contro le Filippine per 0-2. Alisha è entrata nel secondo tempo stregando tutto il pubblico presente allo stadio e in tv.

Occhi di ghiaccio, lunghi capelli biondi e fisico mozzafiato, la Lehmann vanta già un grandissimo seguito sui social al punto da superare anche una leggenda come Roger Federer: l’ex tennista sfiora i 12 milioni di follower su Instagram, la calciatrice ne ha 13.7. Adesso dovrà confermarsi anche sul campo per zittire le critiche di chi afferma sia solo bella e poco altro.

La carriera di Alisha Lehmann

Il suo legame con il mondo del calcio inizia fin da giovanissima. A 9 anni entra nella squadra giovanile dell’FC Konolfingen nella quale gioca anche con i maschi. La prima esperienza interamente femminile arriva qualche tempo dopo con l’U14 dello Young Boys e poi in prima squadra. Fa il suo esordio nella lega Nazionale A nella stagione 2015-2016 e dopo 3 stagioni si trasferisce in Premier League. In Inghilterra Alisha Lehmann veste le maglie di West Ham, Everton e Aston Villa. Dal 2017 fa parte della Nazionale Svizzera femminile con la quale ha giocato 38 partite siglando 7 gol.