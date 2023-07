Mondiali femminili 2023, le 10 calciatrici più sexy: c’è anche un’italiana | FOTO

SportFair

Sono iniziati nella mattinata odierna, in Nuova Zelanda, i Mondiali femminili 2023. Le più forti Nazionali del calcio Mondiale si affronteranno in un mese ricco di partite, gol ed emozioni che porterà alla finalissima del 20 agosto presso l’Accor Stadium di Sydney, Australia.

Fra le Nazionali presenti anche l’Italia che proverà a superare un girone ostico con Svezia, Argentina e Sudafrica per alimentare il sogno azzurro sul palcoscenico più importante del mondo. Non solo i talenti più importanti del calcio in rosa, ai Mondiali femminili 2023 saranno presenti anche alcune delle calciatrici più belle.

Una su tutte, Alisha Lehmann, capace di battere anche Roger Federer secondo gli svizzeri. Nella nostra gallery vi proponiamo 10 bellezze del calcio mondiale, fra le quali è presente anche un’italiana.