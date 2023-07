Mondiali Ciclismo 2023, i favoriti di Nibali: “Italia? Ecco cosa serve”

SportFair

Tutto pronto per i Mondiali di Ciclismo 2023 che si svolgeranno a partire dal 3 agosto a Glasgow. Nella giornata di domani, al Mugello, il CT italiano Daniele Bennati annuncerà in conferenza stampa di presentazione della nazionale gli atleti che partiranno per la Scozia. Grande attesa anche fra gli ex corridori come Vincenzo Nibali che, ai microfoni dell’ANSA, ha ricordato le sue esperienze iridate.

“Indossare la maglia dell’Italia in un appuntamento così importante è un’emozione unica, ma a volte può giocare anche un brutto scherzo. – ha dichiarato Nibali – Sarà un Mondiale spettacolare e sorprendente, anche per via della nuova formula“.

E sul ct, Daniele Bennati, ex compagno di Nibali alla Liquigas tra il 2008 e il 2010, ha dichiarato: “non è mai facile riuscire a dare un consiglio al Commissario Tecnico, perché ha un ruolo molto difficile. Deve fare una selezione accurata, costruita nel tempo e presentarsi all’appuntamento con la squadra ben amalgamata. Sono sicuro che il lavoro degli ultimi mesi sarà stato incessante“.

Il Mondiale è un appuntamento unico, nel quale anche gli outsider possono dire la loro. Lascia sempre qualche incertezza e non si può essere mai sicuri su chi sarà il favorito. “Fare nomi per la vittoria è sempre difficile – ha continuato Vincenzo Nibali -. Bisogna capire bene chi è riuscito a recuperare dalle fatiche del Tour de France, chiaramente ci sono sempre i soliti campioni che potrebbero essere i favoriti. Penso ai grandi belgi come Evenepoel e Van Aert, l’olandese Van der Poel, ma anche alla Francia che può puntare su un grande corridore come Julian Alaphilippe“.

Glasgow sarà il palcoscenico della prossima rassegna iridata. Nibali non ha mai corso lungo le strade della città scozzese, ma ricorda perfettamente la preparazione per Londra 2012: “le condizioni meteorologiche saranno simili. La pioggia potrà essere protagonista e ci sono certi atleti che si esaltano quando il meteo è avverso. Bisogna trovare le motivazioni anche nelle piccole cose per puntare ad un grande risultato“.