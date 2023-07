Mondiali Basket 2023, l’Italia taglia Mannion: ecco perchè non ci sarà

SportFair

Dal ritiro di Folgaria arriva la prima grande notizia in vista dei Mondiali di Basket 2023 in casa Italia. E purtroppo non è una buona notizia. L’Italia dovrà fare a meno di Nico Mannion, uno dei cestisti di punta della Nazionale che, seppur non abbia vissuto una grande stagione da protagonista a Bologna, aveva grande voglia di riscattarsi con la maglia azzurra.

La scelta di Pozzecco

“Questa estate Nico Mannion non farà parte della squadra. E’ stata una decisione sofferta ma condivisa da entrambe le parti. Negli ultimi due anni, Nico è stato protagonista assoluto con la Nazionale dimostrando un forte attaccamento all’Azzurro e una grande professionalità. Per far questo, però, ha messo a dura prova il suo fisico e abbiamo ritenuto, di comune accordo, che fosse il caso di non includerlo nel roster dei giocatori che da oggi prepareranno il Mondiale“.