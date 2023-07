Il mignolo si ‘spezza’: terribile infortunio per Zaniolo | VIDEO

SportFair

L’attaccante del Galatasaray Nicolò Zaniolo è stato vittima di un grave infortunio. Il calciatore ex Roma è in trattativa per un possibile trasferimento sul fronte calciomercato e la Juventus continua a valutare da vicino la situazione.

Attualmente gioca con la maglia del Galatasaray e continua la preparazione in vista dell’inizio della stagione. Il club turco è sceso in campo nella partita amichevole contro lo Sturm Graz e la sfida si è conclusa con la sconfitta con il risultato di 2-0. Preoccupazione per le condizioni di Zaniolo, vittima di un gravissimo infortunio alla mano.

Dopo uno scontro di gioco, la mano dell’ex Roma è stata calpestata provocando un dolore fortissimo. Il mignolo sembra spezzarsi come dimostra un VIDEO diventato virale sui social.

il dito di zaniolo 😭pic.twitter.com/OmlQuiavf2 — T3RR0R¡ST BALL ﹤🥷/🪑﹥ (@OfficialAsComa) July 18, 2023