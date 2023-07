Michael Jordan e Magic Johnson a Capri: il duetto in italiano fa Volare | VIDEO

SportFair

Le star NBA scelgono spesso l’Italia per le proprie vacanze. Uno di quelli che non perde occasione di fare una capatina in Italia, in particolar modo durante l’estate, è Magic Johnson che ritorna spesso nell’amata isola di Capri per passare momenti di relax insieme alla moglie Cookie e alla sua famiglia. Non è raro che l’ex stella dei Los Angeles Lakers porti con sè anche qualche amico per una vera e propria rimpatriata tra vip.

La cena con Michael Jordan

Magic ha postato sul proprio account Instagram un video divenuto ben presto virale in tutto il mondo. Una cena in un famoso ristorante di Capri in compagnia di Michael Jordan e della moglie Yvette, dell’attore Samuel L. Jackson con compagna LaTanya, della personalità televisiva Greg Mathis con la signora Linda, e di John e Vicki Palmer (il primo ex consigliere del senatore Bob Dole, la seconda ex dirigente di Coca Cola).

Nel video si può vedere la coppia di stelle NBA duettare, con tanto di tamburelli e altri strumenti, accompagnati dal resto dei commensali, sulle note di “Nel blu dipinto di blu“, in italiano, per un fine cena passato all’insegna dell’allegria e del divertimento.

