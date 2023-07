Michael Jordan attera a Catania: ecco il jet privato N236MJ | FOTO

SportFair

Michael Jordan è arrivato in Italia! L’ex campione NBA dei Chicago Bulls è atterrato in Sicilia, presso l’aeroporto Fontanarossa di Catania. Presenti sul posto Nico Torrisi (amministratore della Sac) e alcuni fan pronti per un selfie con una delle superstar più iconiche dello sport.

A rubare la scena il jet privato che agevola gli spostamenti di “His Airness”, marchiato con la scritta N236MJ che sta a indicare: 23 (il numero di maglia storico ai Bulls), 6 (il numero degli anelli) e MJ (le iniziali di nome e cognome).

Il jet privato

Il mezzo con cui MJ è arrivato in Sicilia non passa certo inosservato. Si tratta di Gulfstream G-IV costato 62 milioni di dollari ma che dopo la completa ristrutturazione effettuata ha visto lievitare il proprio valore. Il jet sfoggiava all’origine una livrea bianca e azzurra in onore dell’alma mater della stella dei Bulls, l’Università della Carolina del Nord.

Nel 2017 Jordan ha deciso di ridisegnare il proprio jet privato con una livrea grigia e bianca e il logo delle sue iconiche scarpe da ginnastica. L’aereo è dotato di motori Rolls-Royce e può contenere fino a 16 passeggeri a bordo, oltre i 2 piloti.