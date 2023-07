Mercato NBA, non solo Irving e Green: le 10 firme più importanti della notte

SportFair

Inizia ufficialmente il mercato dei free agent NBA e già nella sola prima notte sono stati spesi quasi 2 miliardi di dollari. I riflettori erano puntati su due big in attesa di firmare o meno con le rispettive franchigie. Entrambi hanno scelto di restare.

Draymond Green ha rifirmato con i Golden State Warriors, per lui un quadriennale da 100 milioni con player option nell’ultimo anno; Kyrie Irving è rimasto ai Dallas Mavericks firmando un triennale da 126 milioni con player option nell’ultimo anno. Vediamo come sono andate le altre operazioni di mercato.

Capitolo Lakers

I Los Angeles Lakers meritano una menzione a parte. I gialloviola hanno fatto diversi cambiamenti nel proprio roster e sono stati fra i più attivi nella prima notte di mercato. La firma più prestigiosa è quella di Gabe Vincent (triennale da 33 milioni complessivi) sperando di ritrovare a roster lo straordinario giocatore visto con gli Heat in postseason.

Insieme a lui arrivano anche Taurean Prince con un annuale da 4.5 milioni e Cam Reddish al minimo salariale. Riconfermato Hachimura con un triennale da 51 milioni. In attesa Beasley, niente team option, ma possibile accordo fra le parti per la rifirma; Reaves, per il quale verrà pareggiata ogni offerta e si parla di un possibile quadriennale da 52 milioni; e D-Lo Russell per il quale si parla di un biennale da 40 milioni. Dennis Schroeder passa ai Raptors.

Le 10 firme più importanti della notte

Tyrese Haliburton rinnova con gli indiana Pacers per un quinquennale da 260 milioni complessivi Desmond Bane firma un contratto di 5 anni a 207 milioni complessivi con i Memphis Grizzlies Jerami Grant resta a Portland firmando un quinquennale da 160 milioni complessivi Fred Van Vleet firma con gli Houston Rockets un triennale da 130 milioni: è il contratto più alto mai firmato da un undrafted Cam Johnson resta ai Brooklyn Nets firmando per 4 anni a 108 milioni in totale Khris Middleton rifirma con i Milwaukee Bucks un contratto della durata di 3 anni e dal valore di 102 milioni Kyle Kuzma torna ai Washington Wizards firmando un quadriennale da 102 milioni Jacob Poeltl resta ai Toronto Raptors con un quadriennale da 80 milioni (ultimo anno player option) Bruce Brown lascia i Denver Nuggets e va agli Indiana Pacers con un biennale da 45 milioni Kristaps Porzingis firma un’estensione contrattuale con i Boston Celtics da 60 milioni in 2 anni