Mercato NBA, 3 team su Damian Lillard: ma spunta un like 

È la storia di ogni stagione. Quando Damian Lillard chiederà di cambiare aria? Quando i Blazers decideranno per il rebuilding e cederanno la propria stella? Questa è la volta buona. Di comune accordo, seppur la mossa l’abbia fatta il giocatore, Damian Lillard ha chiesto la cessione e i Blazers hanno voglia di accontentarlo.

Tre i team interessati. I Miami Heat sono in pole, seppur il pacchetto da presentare a Portland contenga Herro e poco altro dopo gli addii di Strus e Vincent. Alla finestra anche Los Angeles Clippers e Philadelphia 76ers che dovranno gestire l’addio di James Harden.

Spunta un like

I social sono spesso fonte di interessanti spunti di mercato. Lillard ha piazzato un like sotto un commento particolare che lo invita a fare come LeBron James: firmare con Miami, vincere 2 anelli, poi tornare a casa e vincere con Portland e urlare “Portland, this is for you!”. Una prospettiva interessante per il playmaker dei Blazers: è un caso che Miami sia in vantaggio nella corsa?