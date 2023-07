Manovra stipendi Juventus: maxi stangata per Agnelli, inibizione e multa

SportFair

Nella mattinata odierna si è tenuta l’udienza, davanti al Tribunale federale nazionale, riguardante la posizione di Andrea Agnelli nel caso manovra stipendi della Juventus. La Procura Federale aveva chiesto 20 mesi di inibizione per l’ex presidente dei bianconeri.

La posizione di Agnelli, che aveva scelto di non patteggiare, era rimasta l’unica in bilico dopo il patteggiamento concordato dal club bianconero lo scorso 30 maggio (multa 718.000 senza ulteriori penalizzazioni).

La decisione

Il Tribunale federale ha inflitto 16 mesi di inibizione e 60.000 euro di multa ad Andrea Agnelli in merito alla questione della manovra stipendi. Secondo quanto riferisce l’Ansa, l’ex presidente della Juventus attende di conoscere le motivazioni della sentenza per valutare se presentare o meno ricorso. Agnelli era già stato inibito per 2 anni in seguito agli sviluppi del processo relativo al filone plusvalenze.