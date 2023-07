La malattia di Wanda Nara è finta? La compagna del padre non si trattiene

SportFair

Nelle scorse settimane la notizia della presunta malattia di Wanda Nara è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Dall’Argentina è rimbalzata la triste notizia di una presunta leucemia contro la quale la showgirl argentina starebbe combattendo. Una notizia che non è stata nè confermata nè smentita dalla diretta interessata che si è limitata soltanto a parlare di diagnosi affrettate e ha chiesto rispetto per la propria privacy.

Ma è risaputo: gossip e privacy spesso faticano a stare insieme. Ed è per questo che dall’Argentina arriva una clamorosa novità proprio riguardante la presunta malattia di Wanda Nara. A parlarne sono stati il padre, Andres Nara, e la compagna Alicia Barbasola.

Si è inventata tutto?

Ospiti nel corso del programma tv “Nosotros a la Mañana“, i due hanno commentato la vicenda. “Le informazioni che abbiamo sono quelle che ha detto lei. Non ha intenzione di fare alcun trattamento“, ha dichiarato Andres Nara. La moglie ha parlato di una serie di chat tra lady Icardi e Kennys Palacios nelle quale si farebbe riferimento al fatto che lei non sia malata.

“State insinuando che tutta la storia della salute di Wanda sarebbe una montatura?“, ha chiesto il conduttore del programma Juan Etchegoyen. Barbasola ha risposto: “non dubito di Jorge Lanata, che lo ha detto in buona fede, ma sappiamo da dove viene la fonte“.

Il rapporto con Icardi

Il padre di Wanda Nara ha commentato anche la freddezza nei rapporti con Mauro Icardi. “In alcune cose sono moderno, ma ce ne sono altre che non accetto. E per me questa cosa dell’uomo che fa casino con la moglie di un amico, non funziona“, ha dichiarato facendo riferimento alla querelle con Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara.

“Uno dei bambini lo chiamava ‘papà’. Io ero lì e gli ho detto che il padre era Maxi, non mi è piaciuto quello che mi ha detto. Non abbiamo rapporti da otto anni“, ha rivelato Andres.