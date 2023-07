Italia, Giulia Dragoni in lacrime dopo la sconfitta contro la Svezia | VIDEO

SportFair

Prima la sconfitta contro la Svezia, poi le lacrime di Giulia Dragoni. Brutta prestazione dell’Italia nel secondo match dei Mondiali femminili e delusione per le azzurre al fischio finale. Dopo una prima parte equilibrata, la sfida è svoltata nei minuti finali del primo tempo e la gara per le azzurre è stata condizionata dai gravi errori sui calci piazzati.

Dal 39′ al 45′ la partita svolta: la Svezia sfrutta i calci piazzati e trova tre gol in 6 minuti con Ilestedt, Rolfo e Blackstenius. Nel secondo tempo i gol di Ilestedt e Blomqvist per il definitivo 5-0.

Al fischio finale una scena non è passata inosservata: l’azzurra Giulia Dragoni è scoppiata in lacrime per la delusione. La 16enne, in campo dal primo minuto, non è riuscita ad imporsi nel corso della partita.