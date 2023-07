Incidente Jovanotti, il cantante in ospedale con fratture multiple: cos’è successo

SportFair

Brutta disavventura per Lorenzo Jovanotti in vacanza a Santo Domingo insieme alla moglie. Il cantante stava effettuando una delle sue amatissime escursioni in bici, da grande appassionato delle due ruote, quando si è ritrovato sfortunato protagonista di una rovinosa caduta. L’impatto deve essere stato piuttosto duro viste le diverse fratture riportate per le quali il cantante dovrà essere operato nelle prossime ore.

Le parole di Jovanotti

A informare dell’accaduto, attraverso i social, lo stesso cantante che ha spiegato: “ho rotto la clavicola e il femore in tre punti, fa malissimo, fa un male bestiale. Però ho trovato un ortopedico qui a Santo Domingo e domani, forse, mi operano, mi devono mettere un chiodo di titanio“.

“Ho chiamato Fabrizio Borra, il mio uomo in Romagna, ha visto le lastre e ha detto: ‘Qui va operato’. È un’operazione piuttosto comune, si recupera, ci vorrà un po’ di tempo. Però insomma, sono qua, sono vivo. – ha aggiunto – Sto bene, mi hanno dato un antidolorifico. E poi ricomincio a mettermi in movimento. Mi ha detto Fabrizio che prima ci rimettiamo in movimento e prima guarisce, però prima di tutto dobbiamo fare l’operazione“.

“Stavo facendo un giro bellissimo su dei posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero, tra l’altro devo dire che i dominicani mi hanno soccorso con moltissima cura, addirittura una signora mi ha portato un cocco per bere dell’acqua di cocco. Mi hanno visto e hanno chiamato l’ambulanza immediatamente“, ha concluso.