Impresa di Cocciaretto a Losanna: supera Burel e vince il primo titolo in carriera

SportFair

E’ una giornata importantissima per il mondo del tennis italiano: è arrivato infatti il primo successo in un torneo Wta per Elisabetta Cocciaretto. L’azzurra, numero 42 del ranking mondiale, ha vinto il torneo di Losanna, Wta 250, superando in finale WTA la francese Clara Burel, numero 84, in tre set: 7-5, 4-6, 6-4 il punteggio finale.

Nel primo set partenza fortissima per l’azzurra che si porta sul 4-1, poi la grande rimonta della francese fino al 5-5. Poi l’italiana piazza un break decisivo e vince 7-5. Il secondo set continua sul filo dell’equilibrio fino al 4-4, poi la situazione si ribalta e a vincere questa volta è Clara Burel.

Nel terzo e decisivo set partenza fortissima della francese che sembra in grado di chiudere, poi la grande rimonta dell’azzurra che ribalta tutto e vince meritatamente 6-4. Si tratta del terzo successo dell’anno per un’italiana, dopo Camila Giorgi a Merida e la Bronzetti a Rabat.