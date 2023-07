Wanda Nara, Icardi rompe il silenzio: il post dopo le notizie sulla leucemia | FOTO

SportFair

Gli ultimi giorni sono stati di grande preoccupazione per le condizioni di Wanda Nara. Secondo le notizie dell’Argentina la showgirl ha dovuto sospendere un viaggio a Milano, già programmato nei giorni scorsi, a causa di problemi di salute. Le prime indiscrezioni hanno parlato di un sospetto di leucemia.

Gli esami avrebbero infatti rilevato un livello alto di globuli bianchi e nelle ultime ore sono stati effettuati altri controlli per valutare nel dettaglio la situazione. I medici hanno deciso di ricoverarla per qualche ora, per poi dimetterla.

Il marito Mauro Icardi ha deciso di rompere il silenzio, attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram. L’attaccante del Galatasaray ha postato una serie di foto che ritraggono la coppia alla serata di gala per gli Oscar della tv argentina. Il calciatore ha pubblicato un cuore e l’emoticon di una leonessa.

