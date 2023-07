GTWC Europe, Valentino Rossi sbanca Misano: trionfo in Gara-2!

SportFair

La pista di Misano-Adriatico è la casa di Valentino Rossi. C’è davvero poco da fare, sia che corra su una moto, su una macchina o insieme alla figlia Giulietta, il ‘Dottore’ fa sempre la differenza. L’ex pilota di MotoGp torna a trionfare sul circuito italiano anche in GT World Challenge Europe, il nuovo campionato al quale partecipa il 9 volte iridato. Sempre di velocità si tratta, ma questa volta Valentino guida una BMW numero 46.

Il successo è arrivato in coppia con Maxime Martin nella seconda manche sul circuito romagnolo, valida per la Sprint Cup. Seconda posizione per l’Audi numero 11 di Christophen Haase e Lucas Legeret. Completa il podio al terzo posto l’altra BMW, quella di Thomas Neubauer e Jean-Baptiste Simmenauer.