Giulietta come papà Valentino Rossi: a 1 anno sfreccia sulla moto! | VIDEO

Senza Valentino Rossi la MotoGp non è più la stessa, almeno per i tifosi italiani. Non ce ne voglia Pecco Bagnaia, straordinario nelle ultime due stagioni, ma la mancanza del ‘Dottore’ si fa sentire. Chissà che in futuro non torneremo a urlare “Rossi c’è!” ma questa volta, declinato al femminile.

Eh già, perchè la piccola Giulietta promette davvero bene! La figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello crescerà senza dubbio a contatto con le moto. Già a 1 anno, compiuto da poco, Valentino l’ha messa in sella con lui e ha postato un simpatico video sui social nel quale Giulietta sfrecciata a tutto gas insieme al papà. Il commento lascia spazio a pochi dubbi: “non farà la ballerina“. Parola del ‘Dottore’.

