Giochi Europei, impresa nel pugilato: oro di Mouhiidine e proposta di matrimonio

Medaglia d’oro per Aziz Abbes Mouhiidine ai Giochi Europei di Cracovia. Nella finale della categoria – 92 kg alla Nowy Targ Arena il pugile azzurro, già certo della qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 grazie alla vittoria ottenuta in semifinale contro il polacco Mateusz Bereznicki, ha battuto 5-0 l’irlandese Jack Marley.

“Sono contentissimo – ha dichiarato Mouhiidine – ieri è stato il giorno più bello della mia vita perché ho preso il pass olimpico e oggi è il secondo perché mi sono laureato ancora una volta campione d’Europa. Ora la strada per Parigi è tracciata: lavoreremo tanto per vincere l’oro olimpico”.

A fine combattimento, il pugile azzurro si è avvicinato alla telecamera e ha urlato “Carlotta, mi vuoi sposare?”, com chiaro riferimento alla storica fidanzata, la marchigiana Carlotta Paoletti.