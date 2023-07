Giochi Europei 2023, il medagliere finale: l’Italia umilia le avversarie!

SportFair

Dopo due settimane di grandi eventi sportivi, tante emozioni e un sacco di medaglie assegnate, si chiudono i Giochi Europei 2023. Un’edizione a forti, fortissime, tinte azzurre. L’Italia domina il medagliere finale centrando quota 100 medaglie, 35 delle quali sono d’oro e blindano il primo posto nel medagliere.

Per fare un confronto con le rivali: la Spagna (2ª) ha raccolto 56 medaglie (44 in meno), con soli 21 ori (14 in meno), gli stessi dell’Ucraina (3ª) ma con 41 medaglie (59 in meno!). Un dominio assoluto quello della spedizione tricolore che raccoglie anche più argenti di tutti (26, contro i 19 di Francia e Polonia) e bronzi (39, contro i 27 di Germania e Gran Bretagna).

Il medagliere finale dei Giochi Europei 2023

Italia 100 medaglie: 35 ori, 26 argenti, 39 bronzi Spagna 56 medaglie: 21 ori, 16 argenti, 19 bronzi Ucraina 41 medaglie: 21 ori, 12 argenti, 8 bronzi Germania 62 medaglie: 20 ori, 15 argenti, 27 bronzi Francia 62 medaglie: 17 ori, 19 argenti, 26 bronzi Polonia 49 medaglie: 12 ori, 19 argenti, 18 bronzi Gran Bretagna 49 medaglie: 12 ori, 10 argenti, 27 bronzi Ungheria 38 medaglie: 10 ori, 10 argenti, 18 bronzi Turchia 38 medaglie: 9 ori, 9 argenti 20 bronzi Paesi Bassi 19 medaglie: 8 ori, 6 argenti, 5 bronzi