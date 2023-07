Giochi Europei, l’Italia ha vinto matematicamente il medagliere!

SportFair

L’Italia ha vinto matematicamente i Giochi Europei del 2023: con 28 ori, 24 argenti e 38 bronzi è diventata ormai irraggiungibile per Spagna ed Ucraina. Anche la giornata di sabato ha regalato tantissime emozioni per i colori azzurri in particolar modo con gli ori di Alice Sotero nel pentathlon moderno, Pellielo-Rossi nel trap, Giorgio Malan nel pentathlon moderno e Mouhiidine nel pugilato.

Sarà Aziz Abbes Mouhiidine, il portabandiera dell’Italia Team nella cerimonia di chiusura dei Giochi Europei di Cracovia 2023. Il pugile campano che nella terza edizione della rassegna dei Comitati Olimpici Europei ha conquistato l’oro nei 92 kg e la carta olimpica per i Giochi di Parigi 2024, sfilerà domenica nella cerimonia in programma allo Stadio Municipale Henryk Reyman di Cracovia assieme alla squadra azzurra, protagonista assoluta e dominatrice del medagliere.

Giochi Europei 2023, l’Italia ha vinto matematicamente il medagliere

Italia 90 medaglie: 28 ori, 24 argenti, 38 bronzi Spagna 53 medaglie: 20 ori, 14 argenti, 19 bronzi Ucraina 39 medaglie: 20 ori, 11 argenti, 8 bronzi Germania 56 medaglie: 17 ori, 13 argenti, 26 bronzi Francia 57 medaglie: 16 ori, 15 argenti, 26 bronzi Polonia 47 medaglie: 12 ori, 18 argenti, 17 bronzi Gran Bretagna 46 medaglie: 10 ori, 10 argenti, 26 bronzi Ungheria 34 medaglie: 8 ori, 8 argenti, 18 bronzi Turchia 35 medaglie: 7 ori, 8 argenti, 20 bronzi Paesi Bassi: 18 medaglie: 7 ori, 6 argenti, 5 bronzi