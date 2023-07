Inter, tifosi pazzi per Chiara Frattesi: la sorella del centrocampista è splendida | FOTO

SportFair

Davide Frattesi è stato, fin qui, il grande colpo dell’estate dell’Inter. Tanto inseguito e corteggiato nelle ultime settimane, il centrocampista del Sassuolo ha detto sì al progetto nerazzurro scartando diverse pretendenti di livello. L’Inter, dal canto suo, perfezionata la cessione di Brozovic ha chiuso l’operazione con il Sassuolo.

Tifosi contentissimi per l’arrivo della giovane mezzala italiana, ma c’è qualcuno che in famiglia rischia seriamente di entrare nel cuore dei supporter nerazzurri ben prima del centrocampista. Stiamo parlando della sorella Chiara Frattesi.

Apparsa in diverse foto insieme ai fratelli Davide e Luca, la bella 21enne ha attirato subito l’attenzione dei tifosi dell’Inter grazie alla sua bellezza. Sotto le foto del suo profilo Instagram nella quale la giovane ha postato gli scatti della vacanza in Sardegna con il resto della famiglia, fioccano i commenti: “Io venderei Onana per prendere lei“, “Gioca tu mezzala” e ancora “l’interista che abbiamo sempre voluto“.