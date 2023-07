F1, la partenza del Gp della Gran Bretagna: bruciato Verstappen! | VIDEO

SportFair

Un altro weekend in cui tutti i piloti di Formula 1 andranno a caccia di Max Verstappen. Dopo aver dominato le qualifiche del sabato con il miglior tempo fatto registrare in tutti e 3 gli stint, il campione olandese parte dalla pole position a Silverstone alla super coppia McLaren formata da Norris e Piastri.

Ferrari costrette ad inseguire dalle caselle successive: Leclerc 4°, Sainz, 5°. Sarà una gara in rimonta per Perez che partirà dalla 15° posizione. Si spengono i semafori: 3… 2… 1… partiti! Inizia il Gp della Gran Bretagna! E al via arriva la prima grande sorpresa: le McLaren attaccano Verstappen al via: Norris lo passa, Piastri gli resta appena dietro! Chissà come andrà a finire.