Formula 1, c’è una squalifica: cambia la griglia di partenza del Gp della Gran Bretagna

SportFair

Da qualifica a squalifica. Una S che fa tutta la differenza del mondo. Diverse ore dopo il termine delle qualifiche del Gp della Gran Bretagna, andate in scena nel pomeriggio odierno, con Max Verstappen in pole position davanti alle McLaren di Norris e Piastri che precedono le Ferrari di Leclerc e Sainz, arriva una squalifica che cambia l’ordine in griglia di domani.

Penalizzato Valterri Bottas poichè l’Alfa Romeo non è stata in grado di fornire un campione di 1 litro di carburante alla Fia. Il finlandese, che aveva chiuso 15 davanti a Sergio Perez, clamorosamente fuori nel Q1, scatterà ultimo.

La griglia di partenza del Gp della Gran Bretagna

1ª Fila: 1° Verstappen, 2° Norris

2ª Fila: 3° Piastri, 4° Leclerc

3ª Fila: 5° Sainz, 6° Russel

4ª Fila: 7° Hamilton, 8° Albon

5ª Fila: 9° Alonso, 10° Gasly

6ª Fila: 11° Hulkenberg, 12° Stroll

7ª Fila: 13° Ocon, 14° Sargeant

8ª Fila: 15° Perez, 16° Tsunoda

9ª Fila: 17° Zhou, 18° De Vries

10ª Fila: 19° Magnussen, 20° Bottas