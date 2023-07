Formula 1, il weekend perfetto di Verstappen: centrato un record pazzesco

SportFair

Il Gp dell’Austria ha mostrato, finalmente, due ottime Ferrari con Leclerc secondo fra le due Red Bull e Sainz ai piedi del podio. Punti importanti nel Mondiale Costruttori, tanta fiducia per il futuro e la sensazione di potersela giocare ad armi pari con i rivali. Con tutti tranne che con uno. Max Verstappen partecipa a uno sport a parte.

Il campione olandese spinge al massimo l’astronave Red Bull, domina su tutti i circuiti e corre anche l’inutile rischio di un pit stop, prima del giro finale, per prendersi il giro veloce con Leclerc alle calcagna. Un cannibale che ha vissuto un fine settimana unico.

Il weekend da record di Verstappen

Verstappen ha centrato un record che entra ufficialmente nella storia della Formula 1, legato ai weekend con Sprint Race. Il pilota bi-Campione del Mondo in carica ha firmato il miglior tempo nella qualifica della Sprint Race vincendo anche la gara del sabato, si è posizionato primo nelle qualifiche per la gara standard e domenica ha imposto il suo dominio. Due pole in qualifica e due successi in gara, non c’era mai riuscito nessuno!

Eppure, possiamo trovare il pelo nell’uovo. Niente Super Grand Chelem. Nonostante il dominio in lungo e in largo, Verstappen non ha concluso l’intera gara in testa per tutti e 71 i giri previsti. Gli importerà poco? Non ne siamo sicuri. Ci riproverà sicuramente, del resto è un cannibale.