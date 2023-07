Formula 1, protesta Aston Martin: Ferrari penalizzata, cambia la classifica

SportFair

Il Gp dell’Austria si è corso ben oltre la canonica fine sul tracciato del Red Bull Ring, proseguendo nelle stanze dei commissari di gara. L’Aston Martin ha, infatti, presentato una protesta evidenziando delle violazioni di track limits che non sono state sanzionate e che avrebbero influito sull’esito della gara. Classifica sub iudice e valutazioni per tutto il pomeriggio.

Carlos Sainz nel mirino

Il reclamo dell’Aston Martin è diretto al pilota della Ferrari Carlos Sainz, già penalizzato di 5 secondi per lo stesso motivo. La Ferrari è stata convocata dai commissari per dibattere su quanto accaduto.

Protesta accolta

La FIA ha giudicato ammissibile la protesta dell’Aston Martin accettando il ricorso. Nel pomeriggio sono stati posti sotto revisione tutti i giri sospetti, circa 1200 casi. Nel comunicato viene specificato che:

La protesta è stata presentata contro la classifica finale

I Commissari hanno valutato l’ammissibilità della protesta

I Commissari hanno stabilito che la protesta è stata depositata in tempo e che rispetta il Capitolo 13 del Codice Sportivo Internazionale FIA. La protesta è dunque ammissibile

Un esame dell’elenco dei tempi sul giro cancellati fornito ai Commissari dalla Race Control, ha evidenziato delle violazioni dei track limits che non erano state precedentemente deferite ai Commissari come potenziale sanzione

Alcune di queste violazioni giustificavano una sanzione che non era stata applicata precedentemente alla pubblicazione della classifica

Le penalità si rifletteranno sulla classifica finale

Gli altri team hanno il diritto di appellarsi alle decisioni dei Commissari sportivi

Le decisioni sono prese indipendentemente dalla FIA e si basano sulle normative, linee guida e prove presentate

La decisione

In serata è arrivata la decisione. La FIA ha assegnato le seguenti penalizzazioni:

Sainz – 10 secondi

Hamilton – 10 secondi

Gasly – 10 secondi

Albon – 10 secondi

Ocon – 30 secondi

Sargeant – 10 secondi

De Vries – 15 secondi

Tsunoda – 5 secondi

A farne maggiormente le spese Carlos Sainz e Lewis Hamilton scivolati rispettivamente al 6° e 8° posto. Guadagnano invece una posizione a testa le Aston Martin di Alonso (da 6° a 5°) e Lance Stroll (da 10° a 9°).

Il nuovo ordine di arrivo

Verstappen Leclerc Perez Norris, 5° prima delle penalità Alonso, 6° prima delle penalità Sainz, 4° prima delle penalità Russell, 8° prima delle penalità Hamilton, 7° prima delle penalità Stroll, 10° prima delle penalità Gasly, 9° prima delle penalità Albon Zhou, 14° prima delle penalità Sargeant Ocon, 12° prima delle penalità Bottas, 16° prima delle penalità Piastri, 17° prima delle penalità de Vries, 15° prima delle penalità Magnussen, 19° prima delle penalità Tsunoda, 18° prima delle penalità

La nuova classifica piloti

Max Verstappen (Red Bull) 229 Sergio Perez (Red Bull) 148 Fernando Alonso (Aston Martin) 131 Lewis Hamilton (Mercedes) 106 Carlos Sainz (Ferrari) 82 Charles Leclerc (Ferrari) 72 George Russell (Mercedes) 72 Lance Stroll (Aston Martin) 44 Esteban Ocon (Alpine) 31 Lando Norris (McLaren) 24 Pierre Gasly (Alpine) 16 Nico Hulkenberg (Haas) 9 Alexander Albon (Williams) 7 Oscar Piastri (McLaren) 5 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4 Kevin Magnussen (Haas) 2 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2 Nyck de Vries (AlphaTauri) 0 Logan Sargeant (Williams) 0