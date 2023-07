F1, la griglia di partenza del GP del Belgio: una penalità stravolge le qualifiche

SportFair

C’è una Ferrari in pole position nel Gp del Belgio. Anche se non è arrivata prima nelle qualifiche. È il risultato incredibile maturato sul circuito di Spa al termine di una sessione di qualifiche complicata a causa delle condizioni meteo incerte. Chi ha scacciato via ogni incertezza è stata proprio la Ferrari che nei momenti clou ha tirato fuori sempre tempi importanti.

Charles Leclerc si era preso anche la pole provvisoria, con un super giro, dopo aver firmato il miglior tempo nel Q1, se non gliel’avesse strappata poco dopo Max Verstappen, l’unico a fare meglio del ferrarista con un giro clamoroso. Ma il pilota Red Bull dovrà scontare una penalità per la sostituzione del cambio e scatterà dalla 6ª casella.

La griglia di partenza del Gp del Belgio di Formula 1

1ª Fila: 1° Leclerc, 2° Perez

2ª Fila: 3° Hamilton, 4° Sainz

3ª Fila: 5° Piastri, 6° Verstappen (penalizzato di 5 posizioni)

4ª Fila: 7° Norris, 8° Russell

5ª Fila: 9° Alonso, 10° Stroll

6ª Fila: 11° Tsunoda, 12° Gasly

7ª Fila: 13° Magnussen, 14° Bottas

8ª Fila: 15° Ocon, 16° Albon

9ª Fila: 17° Zhou, 18° Sargeant

10ª Fila: 19° Ricciardo, 20° Hulkenberg