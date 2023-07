Formula 1, frustrazione Sainz: “lavoro di squadra”, che frecciata alla Ferrari

SportFair

“Sinceramente sono abbastanza frustrato, con il passo che avevo oggi e con le battaglie che ho fatto meritavo più del 4° posto. Succede, non ho molto altro da aggiungere. Dopo la prima sosta il passo era buono, ho fatto dei bei sorpassi e delle belle difese ma non era quello che volevo“. Carlos Sainz chiude al quarto posto il Gp dell’Austria e dopo la gara si toglie qualche sassolino dalla scarpa.

Lo spagnolo ha fatto un gran lavoro in pista, ha battagliato con Perez nonostante il messicano avesse gomme migliori, lo ha tenuto dietro finchè ha potuto, poi è stato costretto a cedere la terza posizione e a chiudere giù dal podio.

“Non so e non sapremo mai se nel primo stint avrei potuto reggere il ritmo di Verstappen, posso solo dire che dietro Charles mi sentivo bene e stavo anche gestendo bene la gomma. – ha dichiarato Sainz esprimendo la sua amarezza – Volevo vedere cosa si poteva fare con aria pulita davanti. Ho fatto un lavoro di squadra, come concordato prima della gara. Però è frustante aver fatto questo tipo di lavoro e poi perdere tre posizioni alla prima sosta“.