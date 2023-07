Formula 1, FP3 GP Ungheria: Verstappen non è primo e si lamenta | TEMPI

SportFair

Terza e ultima sessione di prove libere del GP dell’Ungheria prima delle tanto attese qualifiche. Nel pomeriggio i piloti si troveranno alle prese con il nuovo format chiamato Alternative Tyres Allocation. Importante dunque sfruttare al meglio l’ultima sessione di prove libere per non trovarsi in difficoltà nella lotta per la pole position più tardi.

La prima sorpresa delle FP3 arriva da Lewis Hamilton che firma il miglior tempo in 1:17.811 davanti a Max Verstappen (+0.250) che si lamenta per l’assenza di grip. Terza posizione per Perez che migliora un weekend fin qui molto incerto. Ferrari più indietro: 7° Leclerc, 8° Sainz.