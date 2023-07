Formula 1, cambiano le Qualifiche: novità già in Ungheria

SportFair

La Formula 1 introduce un’importante novità nel format delle qualifiche del sabato. A partire dal Gran Premio dell’Ungheria, in programma questo fine settimane farà l’esordio l’Alternative Tyre Allocation, nuovo regolamento sperimentale di assegnazione degli pneumatici. Questo impone l’utilizzo della mescola hard nella Q1, della media in Q2 e della soft in Q3. I piloti risparmieranno due set di gomme.

Originariamente, la novità sarebbe dovuta essere introdotta nel weekend di Imola ma, come tristemente risaputo, la corsa è stata cancellata a causa dell’alluvione dello scorso maggio.

Formula 1 più sostenibile

Ogni team avrò a disposizione per il weekend di gara tre set di pneumatici hard, quattro medi e quattro soft. Invariata la dotazione da bagnato con 4 set di intermedie e 3 di full wet. Ogni pilota avrà a disposizione 7 set di pneumatici per le qualifiche di sabato e la gara di domenica, con almeno un set di hard e uno di medie da conservare per la gara come previsto dal regolamento. I restanti 4 set saranno restituiti dopo le prove libere (uno dopo le FP1 e le FP2, due dopo le FP3).

Il regolamento dell’Alternative Tyre Allocation è stato concepito per migliorare l’aspetto sostenibilità della Formula 1 riducendo il numero di treni che Pirelli deve mettere a disposizione in ogni weekend per un totale di 160 pneumatici. L’Alternative Tyre Allocation si vedrà anche nel Gp d’Italia a Monza.