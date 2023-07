Formula 1, vince sempre Verstappen! Trionfo in Austria, poi Leclerc e Perez

SportFair

Il gran premio di Formula 1 in Austria conferma il dominio di Max Verstappen, sempre più il pilota dei record. Dopo la vittoria della sprint race, l’olandese si è confermato anche in gara e per la vittoria del titolo è ormai solo questione di tempo. La Ferrari continua a confermarsi in ripresa, il podio con Leclerc deve rappresentare un punto di partenza, ottima anche la gara di Sainz.

In avvio partenza aggressiva di Leclerc su Verstappen, l’olandese risponde con grinta e conferma la prima posizione. Entra subito la safety car, ma le posizioni non cambiano. Il campione del mondo allunga, poi il ritiro di Hulkenberg. Il pit stop rallenta Sainz, poi lo spagnolo è autore di una buona rimonta.

Verstappen guida la classifica, poi Leclerc e Sainz. In rimonta Perez. 5 secondi di penalità per Gasly, Hamilton e Sainz. Al 62° giro duello bellissimo tra Perez e Sainz, il ferrarista lotta come un leone ma deve arrendersi alla velocità della Red Bull. Vince Verstappen, sul podio Leclerc e Perez. Quarto Sainz, poi Norris, Alonso e Hamilton.

Le dichiarazioni

Verstappen: “siamo riusciti a fare la nostra gara. Abbiamo seguito la strategia ed è andata molto bene. Mi sono divertito. La strategia è stata originale e vincente. Non ho voglia di pensare adesso al titolo, nel weekend abbiamo lavorato molto bene e il campionato è ancora lungo. Adesso testa alla prossima gara. Grazie a tutti i miei tifosi”.

Leclerc: “sono felice di essere tornato sul podio, siamo migliorati dopo gli aggiornamenti. La squadra ha fatto un grande lavoro, le Red Bull sono ancora superiori. Ho provato il sorpasso su Max in avvio, purtroppo non è andata bene. L’obiettivo è confermarci anche a Silverstone”.

Perez: “sono molto contento, è stato un weekend complicato anche fisicamente e ho avuto anche la febbre. Mi ha aiutato la squadra. La lotta con Sainz è stata dura e corretta, le Ferrari sono state molto veloci. Speriamo di essere tornati in ottima forma”.