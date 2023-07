Formula 1, sempre Verstappen! Vince anche a Silverstone, impresa Norris e disastro Ferrari

SportFair

Continua il dominio di Max Verstappen in Formula 1, anche il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone si è concluso con il dominio del pilota olandese. La sorpresa più bella è rappresentata da Norris, autore anche di una partenza bellissima. Giornata indimenticabile per Piastri, disastrosa invece per la Ferrari.

Grande scatto di Norris in partenza che si porta addirittura al primo posto, Sainz al sesto posto. Al quinto giro si registra l’attacco di Verstappen e il campione del mondo in carica si porta in vetta. Bagarre tra Leclerc e Russell, inzia anche la rimonta di Perez.

Verstappen allunga, poi iniziano i primi pit-stop. L’olandese scappa definitivamente, Hamilton al terzo posto punta il podio. Magnussen fermo in pista con la Haas in fiamme, entra la Safety Car. Nel finale non si registrano grossi scossoni. Vince Verstappen, poi Norris e Hamilton sul podio. Quarto Piastri, quinto Russell e sesto Perez. Disastro Ferrari con Leclerc e Sainz al 9° e 10° posto.

Le dichiarazioni

Verstappen: “sono partito malissimo. Norris è stato autore di una grande gara, è stato più complicato tenere le gomme in vita. Sono molto contento della vittoria, non è stata una gara facile. Devo analizzare lo scatto iniziale, poi la gara è stata emozionante. Norris è stato corretto”.

Norris: “devo ringraziare il team per il lavoro stratosferico. Non ho commesso errori, è stato fantastico. Non sono pienamente soddisfatto della strategia, ma va bane così. Un ringraziamento particolare anche ai tifosi”.

Hamilton: “il pubblico ha fatto la differenza, lo spettacolo è stato bellissimo. Complimenti a Norris per il secondo posto, si è dimostrato velocissimo per tutta la gara. La partenza non è stata buona, poi sono stato in grado di gestire”.