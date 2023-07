Formula 1, Verstappen ‘martello’ anche a Silverstone: i risultati delle FP1 | TEMPI

SportFair

Torna lo spettacolo della Formula 1 e la stagione entra sempre più nel vivo. E’ iniziato l’appuntamento a Silverstone per il gran premio della Gran Bretagna e la situazione si preannuncia interessante anche per la Ferrari. Le prestazioni in Austria di Leclerc e Sainz sono state interessanti, l’obiettivo è migliorare il rendimento in qualifica e gara. L’uomo da battere è ovviamente Max Verstappen.

Si sono concluse le FP1 e il giro più veloce è stato realizzato dal solito Max Verstappen, sempre più un ‘martello’. Subito dietro il compagno Sergio Perez. Al terzo posto un sorprendente Albon, poi Alonso, Leclerc, Ocon e Sainz.