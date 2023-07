Formula 1: Verstappen in pole nella Sprint race in Belgio, non si conferma Leclerc

SportFair

La pioggia continua a condizionare il weekend di Formula 1 in Belgio. E’ attesa per sprint e gara con il chiaro obiettivo dei piloti di mettere pressione a Max Verstappen, penalizzato di 5 posizioni in gara. Per la sprint race è stato tutto azzerato e l’olandese è il candidato numero uno alla vittoria.

In Q1 miglior tempo di Verstappen davanti a Hamilton, Alonso, Albon e Perez. Per le Ferrari, 6° Sainz e 7° Leclerc. Eliminati Tsunoda, Bottas, Magnussen, Zhou e Hulkenberg. In Q2 Stroll a muro e sessione conclusa in anticipo, beffato Alonso. Il tempo più veloce è stato siglato da Verstappen, poi Hamilton e Perez. Eliminati Ricciardo, Albon, Sargeant, Stroll e Alonso.

In pole position Verstappen, in prima fila anche Piastri. Poi le due Ferrari di Sainz e Leclerc con l’ultimo giro del monegasco condizionato da un piccolo errore del pilota. Settimo Hamilton e ottavo Perez.

La griglia di partenza della sprint race in Belgio

1ª Fila: 1° Verstappen, 2° Piastri

2ª Fila: 3° Sainz, 4° Leclerc

3ª Fila: 5° Norris, 6° Gasly

4ª Fila: 7° Hamilton, 8° Perez

5ª Fila: 9° Ocon, 10° Russell

6ª Fila: 11° Ricciardo, 12° Albon

7ª Fila: 13° Sargeant, 14° Stroll

8ª Fila: 15° Alonso, 16° Tsunoda

9ª Fila: 17° Bottas, 18° Magnussen

10ª Fila: 19° Zhou , 20° Hulkenberg