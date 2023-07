F1, qualifiche Sprint Race Austria: pole Verstappen, Leclerc penalizzato | TEMPI

SportFair

Sabato particolare in Formula 1 con il ritorno della Sprint Race al Red Bull Ring in Austria. Niente prove libere, mattina dedicata alla Sprint Shootout, la qualifica per la gara che si terrà nel pomeriggio.

Super Sainz nel Q1

Subito grandi emozioni nel Q1. Problema al pedale del freno per Sainz che resta fuori per quasi l’intero primo stint, ma appena rientra stampa il miglior crono in 1:06.187. Grande difficoltà per Leclerc che resta dentro per un solo millesimo (15°) e per l’annullamento del tempo di Hamilton (track limits) che resta clamorosamente fuori (sarebbe stato 6°). Out anche Zhou, Piastri, Bottas e Sargeant.

Verstappen primo nel Q2

Nel Q2 problema idraulico al sistema dello sterzo per George Russell che non rientra in pista. Fuori anche Devries, Tsunoda, Gasly e Albon. Il miglior tempo è di Verstappen in 1:05. 371. Secondo Sainz, quarto Leclerc.

Pole di Verstappen nel Q3

Quando conta, il più veloce è sempre lui. Max Verstappen firma il miglior tempo (1:04.440) nel Q3 e si prende la pole position nella Gara Sprint del pomeriggio. Alle sue spalle l’altra Red Bull di Perez e un ottimo Lando Norris. Quarto posto per Hulkenberg che si mette alle spalle le ferrari di Sainz e Leclerc (poi penalizzato di 3 posizioni per impeding). Alonso, Stroll, Ocon e Magnussen completano il lotto dei migliori 10.