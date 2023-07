Formula 1, concluse le FP2 a Silverstone: problemi per Leclerc! | TEMPI

SportFair

Neanche a dirlo. Indovinate chi ha dominato le FP2 di Formula 1 a Silverstone? Esatto, proprio Max Verstappen. Il campione del mondo in carica ha firmato il miglior tempo sul tracciato inglese di Silverstone in 1:28.078. Il pilota olandese aveva fatto registrare anche il miglior tempo nella prima sessione di Prove Libere della mattina.

Incoraggiante il secondo posto di Carlos Sainz che nelle FP2 si è piazzato a +0.022 da Verstappen e davanti ad Albon e Perez. Niente da fare invece per Charles Leclerc. Il pilota monegasco non è mai uscito dai box a causa di un problema elettrico alla sua monoposto. Dopo un iniziale tentativo di risolvere la situazione per permettergli di scendere in pista, i meccanici Ferrari hanno optato per un lavoro più lento e preciso al termine della sessione.