Formula 1, Perez a muro e il piccolo fan scoppia in lacrime: poi la sorpresa e il lieto fine

SportFair

Sergio Perez non sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua carriera in Formula 1. Mentre il compagno di scuderia Max Verstappen infila una vittoria dopo l’altra, Perez ha centrato un solo podio nelle ultime 5 gare. Eppure la Red Bull che i due piloti guidano è la stessa. Inutile dire che i tifosi del messicano hanno avuto ben poco da gioire, qualcuno è finito anche in lacrime.

Il piccolo fan diventato virale

Nelle FP1 in Ungheria Perez ha perso il controllo della sua monoposto finendo a muro. Le telecamere, inquadrando il pubblico, hanno beccato un piccolo fan, vestito con il cappellino dello stesso Perez, scoppiato a piangere per aver visto il suo idolo contro le barriere. L’immagine ha commosso tutti e la Red Bull ha voluto fargli tornare il sorriso.

La scuderia austriaca ha regalato al piccolo un pass vip per entrare nel paddock insieme al papà. Il bambino ha conosciuto Perez e gli ha stretto la mano, ha visto da vicino le monoposto, il casco del pilota e ha provato anche il volante. Un’esperienza che difficilmente dimenticherà.

Sergio Perez and Red Bull Racing turn this young fan’s tears into big smiles with a special paddock invitation 🥹💙 #HungarianGP #F1 @redbullracing @SChecoPerez pic.twitter.com/VCs3NYHNWD — Formula 1 (@F1) July 21, 2023