Formula 1, partenza pessima di Hamilton in Ungheria | VIDEO

E’ iniziato lo spettacolo in Ungheria per il nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. Le qualifiche si sono concluse con la grande sorpresa della pole position conquistata da Lewis Hamilton, poi il campione del mondo in carica Max Verstappen. In terza e quarta posizione Norris e Piastri, solo sesto Leclerc.

Partenza pessima di Lewis Hamilton in Ungheria, il pilota della Mercedes si è ritrovato in quarta posizione. In testa alla gara Max Verstappen, poi i sorprendenti Piastri e Norris. Quinto Leclerc, grandissimo scatto anche di Sainz. Ottavo Perez.