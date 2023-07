Formula 1, la partenza in Austria: doppio tentativo di Leclerc | VIDEO

SportFair

E’ iniziato lo spettacolo del gran premio in Austria per il nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. La sprint race ha confermato il dominio di Max Verstappen, in grado di rifilare oltre 20 secondi al compagno Perez. Sul podio anche Sainz.

La gara è in grado di garantire ribaltoni, anche per le condizioni diverse della pista rispetto alla sprint race. Verstappen riesce a mantenere la vetta, il doppio tentativo di Leclerc non è andato a buon fine. Subito una safety car, la classifica dopo pochi giri è: Verstappen, Leclerc, Sainz e Hamilton.

A LARGADA DO GP DA ÁUSTRIA Verstappen e Leclerc travam boa batalha, enquanto Hamilton supera Norris. Bottas e Tsunoda se tocam, e safety car entra na pista#F1naBand pic.twitter.com/ldQD6WbBmL — Esporte Na Band (@esportenaband) July 2, 2023