Formula 1, la nuova classifica piloti dopo il gran premio d’Ungheria

Continua il dominio di Max Verstappen in Formula 1. Il campione del Mondo in carica è stato in grado di imporsi anche in Ungheria, la gara non è stata mai in discussione dopo l’errore in partenza di Lewis Hamilton. Sul podio anche Norris e Perez. Quarto Hamilton e quinto Piastri. Sesto Russell, poi Leclerc (penalizzato di 5 secondi) e Sainz.

In classifica generale Max Verstappen scappa sempre di più e per la vittoria metematica del campionato è solo questione di tempo. Al secondo posto Sergio Perez, in grado di allungare su Fernando Alonso. Poi le due Mercedes di Hamilton e Russell e le Ferrari della coppia Sainz-Leclerc.

CLASSIFICA PILOTI F1 2023

Max Verstappen (Red Bull) 281 Sergio Perez (Red Bull) 171 Fernando Alonso (Aston Martin) 139 Lewis Hamilton (Mercedes) 133 George Russell (Mercedes) 90 Carlos Sainz (Ferrari) 87 Charles Leclerc (Ferrari) 80 Lando Norris (McLaren) 60 Lance Stroll (Aston Martin) 45 Esteban Ocon (Alpine) 31 Oscar Piastri (McLaren) 27 Pierre Gasly (Alpine) 16 Alexander Albon (Williams) 11 Nico Hulkenberg (Haas) 9 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4 Kevin Magnussen (Haas) 2 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2 Nyck de Vries (AlphaTauri) 0 Logan Sargeant (Williams) 0 Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2023

Red Bull 452 Mercedes 223 Aston Martin 184 Ferrari 167 McLaren 87 Alpine 47 Williams 11 Haas 11 Alfa Romeo 9 AlphaTauri 2