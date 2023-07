Formula 1, SPA-ventoso: Max Verstappen vince in Belgio, Leclerc sul podio

SportFair

SPA-ventoso. Un gioco di parole con il circuito del GP del Belgio che diventa l’aggettivo perfetto per descrivere Max Verstappen. Penalizzato con 5 posizioni in griglia, che gli sono costate la pole position ottenuta nelle qualifiche, a causa di una sostituzione del cambio preventivata con il team, il pilota della Red Bull ha impiegato 17 giri per riprendere l’altra Red Bull, quella del compagno di scuderia Sergio Perez, lasciandogli 21 secondi a fine gara.

Tecnicamente una rimonta del genere dovrebbe essere molto complicata a parità di macchine, con quel distacco impossibile. Completa il podio Charles Leclerc che regala una gioia alla Ferrari prima della pausa e, soprattutto, compensa il ritiro di Carlos Sainz.

Il racconto del GP del Belgio

Neanche il tempo di partire che subito Sergio Perez svernicia Leclerc alla prima occasione utile, la Red Bull va troppo forte. Dietro Sainz si scontra con Piastri alla prima curva: il pilota McLaren si ritira, quello della Ferrari rimedia un taglio alla pancia della macchina che gli fa perdere diversi secondi. Verstappen sale in pochi giri da sesto a terzo alle spalle di Leclerc e Perez e inizia l’inseguimento.

È solo questione di tempo, Leclerc viene sorpassato. Al 17° giro il Campione del Mondo in carica divora anche il compagno di scuderia Perez e si prende la prima posizione. L’arrivo della pioggia (passeggera) non cambia granchè le carte in tavola. Sainz è costretto al ritiro per i danni subiti al primo giro. Davanti la situazione non cambia: Verstappen vince, come sempre, senza troppi problemi, davanti a Perez e a un ottimo Leclerc che riesce a tenere dietro Hamilton che all’ultimo giro toglie a Verstappen il giro veloce.

Le emozioni dei piloti

Leclerc: “è stato un weekend positivo in termini di passo. Per me la gara è andata bene, è stato un peccato per Carlos. Se guardiamo alla Red Bull, c’è un gran lavoro da fare in termini di passo. Hamilton? Ero sicuro di tenerlo a bada fin quando non mi è stato detto di risparmiare carburante, è stato un grande problema verso fine gara, ho faticato di più, ma avevo il passo per tenerlo dietro. Quando ho saputo che sarebbe entrato per cercare il giro più veloce la mia vita è stata più semplice“.

Perez: “è stata una buona gara per il team. Sono partito molto bene, ho superato Leclerc, era uno degli obiettivi di oggi. Ho cercato di fare la mia gara, poi è arrivato Verstappen, nel secondo stint era davvero troppo veloce, non ho potuto farci nulla. Poi ho cercato solo di portare la macchina al traguardo senza fare danni. Spero di non lasciare più il podio da qui fino a fine anno. Ho vissuto un periodo difficile, ma abbiamo recuperato e oggi siamo riusciti a fare tanti punti per il team. Ho davvero bisogno di questa pausa estiva, è stata una serie di gare molto intensa ultimamente, non vedo l’ora di tornare più forte“.

Verstappen: “se sono capace di vincere partendo da qualsiasi posizione? Mi piace questa frase! Era tutta una questione di sopravvivere alla prima curva, ci sono state battaglie molto serrate davanti a me, ho capito che dovevo stare indietro, al sicuro. Siamo rimasti un po’ bloccati nel treno DRS, ma una volta che ho potuto fare il mio passo è stato molto piacevole. Rallentare per preservare le gomme come mi ha chiesto Lambiase? Non ho rallentato, ma è chiaro che questa pista usura molto le gomme e non abbiamo preso altri rischi non necessari fino alla fine“.