Formula 1, Leclerc scuote la Ferrari: “devo cambiare la situazione”

La stagione della Ferrari non è iniziata nel migliore dei modi. I piloti della scuderia di Maranello, alla vigilia del nuovo anno, avevano prospettive e ambizioni iridata, ma già dai primi approcci con la pista si è capito come anche quest’anno la ‘Rossa’ resterà a mani vuote.

Verstappen fa uno sport a parte, ma la Ferrari non riesce a tenere il passo delle rivali. McLaren e Mercedes si sono migliorate durante l’anno e a Silverstone si è visto addirittura un passo indietro della Ferrari che, dopo qualche timido miglioramento, è tornata a faticare alle spalle delle scuderie avversarie.

Il futuro di Leclerc

Come spesso accade in questi casi, ai cattivi risultati in pista corrispondono voci di malumori nel box. Charles Leclerc, nelle scorse settimane, è stato al centro di diversi rumor riguardanti il suo rinnovo e il suo futuro lontano da Maranello.

Intervistato dal “Guardian” lo stesso pilota monegasco ha voluto fare chiarezza sulla situazione: “sono il primo a voler lottare per il titolo e sono spinto dalla voglia di cambiare la situazione in Ferrari e riportarla dove merita di essere, cioè al vertice. Credo nel progetto e quando ci arriveremo, sono sicuro che sarà un momento molto speciale“.