Formula 1, la partenza della sprint race: lotta Verstappen-Perez e Leclerc-Norris | VIDEO

E’ iniziata la sprint race in Austria per il nuovo appuntamento del campionato di Formula 1 e lo spettacolo è sempre assicurato. Continua il dominio di Max Verstappen, sempre più vicino al titolo. In grande difficoltà Perez, in ripresa le Ferrari di Sainz e Leclerc.

Subito grandi emozioni in partenza. In particolar modo è andata in scena una lotta vera tra Verstappen e Perez. In testa alla gara proprio l’olandese, poi in seconda posizione Hulkenberg. Terzo Perez e quarto Sainz. Solo nono Leclerc, autore di un duello con Norris.