Formula 1, la classifica piloti dopo il GP in Austria: punti preziosi per le Ferrari

Il gran premio di Formula 1 in Austria si è concluso con il successo di Max Verstappen, sempre più dominatore del campionato di Formula 1. L’olandese scappa in classifica piloti e per la vittoria finale è solo questione di tempo. Ottima prestazione di Leclerc, al secondo posto. Sul podio l’altro pilota della Red Bul, Perez è stato autore di una bella rimonta.

Aggresivo anche Sainz, al quarto posto. In classifica piloti Verstappen allunga sempre di più, punti preziosi per le Ferrari di Leclerc e Sainz.

CLASSIFICA PILOTI F1 2023

Max Verstappen (Red Bull) 229 Sergio Perez (Red Bull) 148 Fernando Alonso (Aston Martin) 129 Lewis Hamilton (Mercedes) 108 Carlos Sainz (Ferrari) 86 Charles Leclerc (Ferrari) 72 George Russell (Mercedes) 70 Lance Stroll (Aston Martin) 43 Esteban Ocon (Alpine) 31 Lando Norris (McLaren) 22 Pierre Gasly (Alpine) 17 Nico Hulkenberg (Haas) 9 Alexander Albon (Williams) 7 Oscar Piastri (McLaren) 5 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4 Kevin Magnussen (Haas) 2 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2 Nyck de Vries (AlphaTauri) 0 Logan Sargeant (Williams) 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2023

Red Bull 377 Mercedes 178 Aston Martin 172 Ferrari 158 Alpine 48 McLaren 27 Haas 11 Alfa Romeo 9 Williams 7 AlphaTauri 2