F1, Irvine su Verstappen: il paragone con una leggenda stuzzica i tifosi Ferrari

Max Verstappen domina la Formula 1 da due anni e si appresta a mettere le mani anche sul terzo titolo della sua giovane carriera. La Red Bull va alla grande, ma il suo talento sconfinato fa tutta la differenza del mondo (guardare le prestazioni di Perez per conferma).

La mentalità è quella del cannibale, la personalità è da numero 1, vittorie e trofei arrivano in maniera costante: siamo davanti a un pilota di fascia alta, in grado di sedersi al tavolo con i migliori della storia. È ciò che pensa Eddie Irvine che, nel corso di una recente intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport”, ha speso parole importanti nei confronti del pilota olandese.

Verstappen come Schumacher

Secondo Irvine Verstappen è molto simile a una leggenda della Ferrari del calibro di Michael Schumacher. “È sempre velocissimo ma all’inizio commetteva troppi sbagli. È successo anche a Michael: piloti così operano a un livello estremo, con un piccolissimo margine di errore. – ha dichiarato Irvine – Ora Max ha la monoposto migliore che gli consente di correre non al 99,99%, come faceva prima, ma “solo” al 99%, e fa la differenza. Ricorda Schumacher? Sì. In passato era molto aggressivo, e non particolarmente corretto, adesso non più. Resta velocissimo ma sa aspettare il momento giusto per le sue mosse. Non vedo chi possa disturbarlo nel futuro prossimo“.