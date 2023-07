Formula 1, guizzo di Leclerc nelle FP2 in Ungheria e le Red Bull si nascondono | TEMPI

SportFair

Sono andate in archivio anche le FP2 in Ungheria per il nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. La situazione si è ribaltata rispetto alle FP1 e in particolar modo si è registrato il guizzo delle Ferrari mentre le Red Bull continuano a nascondersi. E’ altissima l’attesa in vista delle qualifiche e della gara con Max Verstappen considerato inevitabilmente il favorito alla vittoria.

Il giro più veloce nelle FP2 è stato realizzativo dal ferrarista Leclerc, al secondo posto Norris. Poi altre sorprese: Gasly, Tsunoda, Ocon e Hulkenberg. Al settimo posto Bottas, poi Alonso. Al decimo posto Sainz. Continuano a nascondersi le Red Bull: Verstappen è 11°, 18° Perez.